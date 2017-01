15 citations marquantes du passage de Gabriel Nadeau-Dubois et de Martine Desjardins aux «Francs-tireurs»

Deux acteurs importants du printemps érable étaient de passage à l'émission Les Francs-tireurs présentée à Télé-Québec, mercredi soir. L'un des plus grands critiques du mouvement étudiant, Richard Martineau, recevait Gabriel Nadeau-Dubois et Martine Desjardins autour d'un verre de sangria.

Cette entrevue prend place plus de quatre ans après les événements qui ont marqué le Québec.

Voici ce que nous avons retenu de l'entrevue en 15 citations marquantes.

1. «Je me souviens d’avoir regardé les manifs dans la rue et de m’avoir dit “qu’est-ce qu’on a fait et où est-ce que ça s’en va?”» -Martine Desjardins

2. «Le mouvement étudiant, pour le meilleur et pour le pire, s’est mis à incarner un ras-le-bol envers le gouvernement actuel.» -Gabriel Nadeau-Dubois

3. «On se disait «vivement une élection» c’était la seule façon de s’en sortir.» -Martine Desjardins

4. «On nous reconnaissait comme étant des leaders d’un mouvement étudiant. On avait plus les moyens d’arrêter les choses.» - Martine Desjardins

5. «Ça offrait le prétexte parfait pour ne pas s’asseoir avec nous. “On laisse dégénérer le truc, regarder comment c’est le bordel, on n’ira pas s’asseoir avec du monde de même”. C’était leur excuse». -Martine Desjardins à propos des négociations difficiles avec le parti libéral

6. «Est-ce que j’étais parfois frustré qu’il refuse de dénoncer la violence [en parlant de GNB], la réponse est oui». -Martine Desjardins

7. «Il y a une raison pour laquelle la CLASSE a refusé de condamner la violence. Ça rien à voir avec mes valeurs individuelles, c’est parce que les gens dans nos assemblées générales ont décidé de ne pas le faire.» -Gabriel Nadeau-Dubois

8. «C’était une pièce de théâtre à la table de négociations.» -Martine Desjardins

9. «Ç’a été extrêmement difficile de vivre dans une situation où j’étais considéré comme un voyou. J’étais pris dans cette affaire-là. La décision que j’ai prise, c’est d’essayer [...] Je ne le regrette pas parce que j’ai été fidèle au mandat qu’on m’a donné.» -Gabriel Nadeau-Dubois

10. «De dire qu’on s’est fait instrumentaliser par le mouvement syndical, c’est faux.» -Martine Desjardins

11. «Je faisais partie des plus modérés, des plus mous. Ça m’a été beaucoup reproché.» -Gabriel Nadeau-Dubois

12. «Moi, ceux qui font le choix éclairé de faire parti de la vie publique, que ce soit dans le monde politique ou des médias, il faut que tu sois prêt à faire face à la critique. J’ai pour mon dire, “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen”.» -Gabriel Nadeau-Dubois

13. «La vérité, c’est qu’on n’aurait jamais dû se rendre à des lignes de piquetages où il y a des confrontations entre étudiants sur les campus.» -Gabriel Nadeau-Dubois

14. «La raison pour laquelle certaines personnes bloquaient l’accès aux classes, il y en a juste une. On a fait une assemblée générale, on a voté la grève et on n’était pas d’accord que des gens ne respectent pas ça.» -Gabriel Nadeau-Dubois

15. «Si on avait pu éviter la grève, on l’aurait évité.» -Martine Desjardins