BÉDARD ANDREWS, Françoise



Au CHSLD Christ-Roi, le 4 janvier 2017, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Françoise Bédard, épouse de feu monsieur Louis-Georges Andrews. Elle est allée rejoindre ses parents dame Bernadette Villeneuve et monsieur Albert Bédard. Elle demeurait à Québec.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques, Nicole (Guy Roy), Danielle, Christine (Jacques Dumais), Benoît et Josée ; ses petits-enfants : Steve, Nicolas, feu Valérie, Sarah, Véronique, Guillaume, Élodie, Charles et leurs conjoints (es) ; ses arrière-petits-enfants : Zachary, Félix et Juliette ; son beau-frère Jean-Marie Andrews (feu Suzanne Beaudoin). Elle est allée rejoindre son frère et ses soeurs décédés : Thérèse, Vincent (Rachel Delisle), Lucienne (Jean-Noël Leroux) et Madeleine (Patrick Verreault) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Andrews : Eva (Fernand Moffet), Jeannette (Roger Lavoie), Paul-Émile et Magella (Sylvaine Carbonneau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement des plus sincères à tout le personnel du centre d'hébergement Christ-Roi pour les excellents soins prodigués ainsi que toutes les marques d'affection manifestées quotidiennement à son endroit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418 527-4294 ou à la Société Huntington du Québec, 2300 Boulevard René-Lévesque O, Montréal, QC, H3H 2R5, Téléphone : 514 282-4272, 1 877 220-0226. Des formulaires seront disponibles sur place.