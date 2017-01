CLOUTIER, Sylvie



Au Centre d'hébergement St-Alexandre de Thetford Mines, le 5 janvier 2017, est décédée à l'âge de 53 ans et 6 mois, Mme Sylvie Cloutier, épouse de M. Serge Bouffard, domiciliée à Thetford Mines. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils, Mathieu et Cédric conjoint de Maryse Gendron ainsi que ses parents, M. Robert Cloutier et Mme Henriette Cloutier. Elle était la soeur de Louise conjointe de Jean-Pierre Champagne, Luc conjoint de Margarita-Rosa Ospino, Gilles conjoint de Sylvie Lachance, Pierrette conjointe de Jean Therrien, Clément conjoint de Micheline Jacques, Michel conjoint de Paule Laliberté, Manon conjointe de Sylvain Jacques; la belle-fille de Mme Rose-Marie Bolduc et de feu Marcel Bouffard et la belle-soeur de Pierre Bouffard conjointe de Carole Boivin. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, oncles et tantes ainsi que d'autres parents, amis et collègues de travail. La famille recevra les condoléances dimanche le 15 janvier à compter de 13 h auGamache & Nadeau Ltée590, rue St-Alphonse SudThetford MinesParents et amis sont invités à se joindre à la famille pourLa famille désire remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Alexandre pour les attentions et les bons soins prodigués à Mme Sylvie Cloutier. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford (1717, Notre-Dame Est, Thetford Mines, G6G 2V4 (www.fondationhopitalregionthetford.ca) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches C.P. 1 Ste-Marie, Beauce G6E 3B4. La famille a confié la direction des funérailles à la