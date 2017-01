FRÉCHETTE, Richard



À son domicile, le 4 janvier 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Richard Fréchette, époux de dame Carmen Raymond, fils de feu monsieur Auguste Fréchette et de feu dame Yvonne Provencher. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 15 janvier de 13 h à 15 h 30. Outre son épouse Carmen, il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (feu Denys Rioux), Marie-Claude (Pierre Lachapelle), Dominique, son petit-fils Thomas; ses frères et ses sœurs: Sarto (feu Germaine Verville), Gaston (feu Rollande Tousignant), Gaétan (Nicole Verville), Pierrette (Dr. Gilles Bilodeau), Denise (Marcel Massé), Janine (Réal Croteau); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Raymond: Nicole (feu Claude Nadeau), Paule (Léopold Bérubé), Luce (feu Jacques Sauvé), Louise, Dr. Gilles Raymond (Nicole Robichaud), Marcel (Anne-Andrée Alain), Muriel (Denis Poisson), Monique ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5. Tél. : 418 688-0878.