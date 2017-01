10 histoires à surveiller en deuxième ronde des séries de la NFL

Le premier tour des séries dans la NFL en aura laissé plusieurs sur leur appétit. Les quatre matchs présentés se sont soldés par un écart moyen de 19 points, du jamais vu depuis 1981. Après l’épuration du premier tour, les gros canons prennent place sur la scène. Les Cowboys reposés se frotteront aux Packers, tandis que la machine défensive des Seahawks tentera de contenir la redoutable attaque des Falcons, dans la conférence nationale. Pour leur part, les Patriots recevront les Texans, tandis que les Chiefs et leur défensive opportuniste tenteront de freiner l’élan des Steelers, dans la conférence américaine. Voici 10 histoires à surveiller samedi et dimanche.

1 - Que des champions

Fait plutôt rare, aucun des clubs qualifiés comme «meilleurs deuxièmes» n’a survécu au premier tour des séries. C’est donc dire que le week-end qui s’amène mettra en vedette les huit champions de divisions de la saison. Pour la petite histoire, cela ne s’est produit qu’à deux reprises depuis le dernier remaniement des divisions, en 2002. Il faut remonter à 2006 et 2011.

2- Des Steelers affectés ?

AFP

L’état de santé du quart-arrière, Ben Roethlisberger, se veut une source d’inquiétude en vue du duel face aux Chiefs, même si les Steelers tentent d’en réduire l’importance. «Big Ben» a été blessé au pied en fin de rencontre face aux Dolphins, lui qui se trouvait encore sur le terrain même si la victoire était acquise. Il sera du rendez-vous et a maintes fois joué blessé durant sa carrière, mais les résultats n’ont pas toujours été probants. C’est sans compter que les Steelers doivent composer avec une autre distraction, soit l’arrestation de l’entraîneur des secondeurs et lui-même ancienne vedette de l’équipe, Joey Porter, qui a fêté un peu fort la victoire dimanche dernier.

3- De vieux amis...

La froideur de janvier fera place à de chaleureuses retrouvailles entre anciens collègues entraîneurs. Avant de devenir le patron des Texans, Bill O’Brien a passé quelques saisons dans l’organisation des Patriots, sous le régime de Bill Belichick. O’Brien a gravi les échelons, étant embauché comme assistant offensif en 2007, avant d’être promu entraîneur des receveurs en 2008, puis des quarts-arrières en 2009. En 2011, il devenait coordonnateur offensif avant de quitter l’organisation. En deux matchs face aux Patriots depuis son entrée en fonction à Houston, il ne les a jamais battus. Dan Quinn, à la tête des Falcons, a pour sa part été coordonnateur défensif des Seahawks sous Pete Carroll, remportant même le Super Bowl avec lui. Il a perdu son seul duel face à ses anciennes amours.

4- Encore des matchs revanches

AFP

Le premier tour mettait à l’affiche trois matchs sur quatre opposant des équipes qui s’étaient déjà affrontées plus tôt cette saison. Cette fois-ci, les quatre duels seront des matchs revanches de l’automne. Les Seahawks l’avaient emporté 26-24 à Seattle dans la controverse aux dépens des Falcons, lorsqu’une interférence de Richard Sherman sur Julio Jones n’avait pas été appelée par les officiels. Pour leur part, les Texans avaient été anéantis 27-0 par les Patriots équipés de leur troisième quart-arrière. Les Steelers avaient pulvérisé les Chiefs 43-14, à Pittsburgh. Enfin, les Cowboys avaient piétiné les Packers avec 191 verges au sol dans un gain de 30-16 à Green Bay. Seul le match des Texans et des Patriots a lieu dans la même ville que cet automne, à Foxborough.

5- Une arme électrique

AFP

Rares sont les joueurs aussi dynamiques que la recrue Tyreek Hill, des Chiefs. Ce véritable couteau suisse est une arme qui peut tout faire. Il est devenu le troisième joueur recrue dans l’histoire à inscrire au moins trois touchés par la course et six par la passe, après le légendaire Gale Sayers (1965) et Doak Walker (1950). En ajoutant les retours de bottés, Hill compte 12 touchés cette saison, sur une distance moyenne de 44,1 verges! Huit de ses 12 touchés ont été inscrits sur des jeux de plus de 25 verges, un sommet dans le circuit.

6- Deux forces opposées

Chaque année ou presque nous apporte un affrontement classique entre une défensive monstre et une attaque redoutable. Cette fois, Falcons et Seahawks répondent à cette description. Les Seahawks se sont classés troisièmes cette saison en termes de points alloués par match (18,2). D’ailleurs, ils ont figuré au top 3 lors des cinq dernières saisons, la plus longue séquence du genre depuis les Packers, de 1960 à 1967. De leur côté, les Falcons trônent au sommet offensif avec 33,8 points par match.

7- Brady maître chez lui

Vous savez déjà que Tom Brady a l’habitude de dominer chez lui, à Foxborough, mais imaginez-vous à quel point? Un retour en arrière permet de constater que sa fiche en séries dans le confort du Gillette Stadium est de 15-3. Il y a subi trois revers en 2012, 2010 et 2009. En saison régulière, lors des matchs que Brady a amorcés et terminés, les Patriots montrent un ridicule dossier de 74-5 face aux rivaux de sa conférence. C’est presque de la science-fiction!

8- Des Québécois en action

AFP

Deux représentants du Québec amorceront leurs séries dimanche. Le spécialiste des longues remises chez les Cowboys, Louis-Philippe Ladouceur, en sera à une cinquième présence en matchs éliminatoires. À ce jour, il n’a savouré que deux victoires et son équipe n’a jamais franchi le deuxième tour. De son côté, Laurent Duvernay-Tardif en sera à son deuxième départ en séries pour les Chiefs, après que les siens eurent vaincu les Texans l’an dernier. Il avait toutefois subi une commotion cérébrale dans ce match et n’avait pas enfilé l’uniforme la semaine suivante face aux Patriots.

9- Les Texans plus que négligés !

Les Texans pourront-ils réaliser l’une des plus grosses surprises de l’histoire des séries en battant les Patriots? Ces mêmes Texans sont négligés par 16 points par les preneurs aux livres, soit le troisième plus gros écart de l’histoire pour un match éliminatoire. Les plus grands négligés de l’histoire étaient les Chargers (19 points) au Super Bowl 29, que les 49ers avaient remporté par 49-26. Au Super Bowl 3, les Jets, négligés par 18, avaient surpris les Colts par 16-7. Enfin, dans les séries de 1998, les Cardinals étaient négligés par 16,5 face aux Vikings, qui avaient gagné par 20.

10- Favoris à la maison

Pour le deuxième tour des séries, les quatre équipes locales (Patriots, Chiefs, Falcons et Cowboys) sont établies comme favorites pour l’emporter. L’an dernier, pour la première fois depuis 2004, le deuxième tour des séries avait vu les quatre équipes hôtesses remporter leur match. Il n’est pas arrivé que ce scénario se produise deux années de suite depuis aussi loin que 1990 et 1991, les deux premières éditions du format actuel des séries.