Selena Gomez et The Weeknd: 10 choses que vous devez savoir sur le nouveau couple de l’heure

Selena Gomez et le chanteur The Weeknd ont été aperçus à la sortie d’un restaurant de Santa Monica en train d’échanger des baisers.

Sur les photographies de TMZ, les artistes semblent être très proches... De nombreuses sources ont d’ailleurs affirmé qu’ils étaient en couple.

Mais voilà que cette nouvelle risque de créer de la bisbille entre Selena Gomez et les sœurs Gigi et Bella Hadid.

Voici 10 choses à savoir sur le nouveau couple de l’heure :

1. The Weekend (26 ans) et Bella Hadid (20 ans), qui étaient en couple, se sont finalement séparés en novembre dernier après plusieurs mois de «on and off» et près d’un an et demi de relation.

❤️ Une photo publiée par Bella Hadid (@bellahadid) le 11 Oct. 2016 à 9h38 PDT

2. Selena Gomez (24 ans) était célibataire depuis quelque temps. Sa dernière relation, connue par les médias, était avec Justin Bieber.

3. Selena Gomez est très proche de Gigi Hadid, la sœur de Bella Hadid. Elles passent beaucoup de temps ensemble.

4. Selena Gomez avait choisi de prendre une pause de la scène à la fin de l’été 2016 pour soigner sa dépression.

5. Abel ne souhaitait pas s’engager dans une nouvelle relation depuis sa rupture avec Bella. «Selena essayait de se remettre sur pied et Abel (The Weeknd) venait tout juste de sortir d’une relation et de lancer un nouvel album. Se lancer dans une autre relation n’était pas ce que Abel recherchait» a raconté une source à The Sun.

6. Selon les rumeurs, l’interprète de I can’t feel my face avait un œil sur Gomez depuis un certain temps. «Abel a toujours pensé que Selena est talentueuse et sexy» a expliqué une source à E! News.

7. Selena et The Weeknd se sont rencontrés pour la première fois en 2015, alors qu’ils partageaient la scène au Victoria’s Secret Fashion Show.

8. Selena et Abel ont commencé à se rapprocher avant le temps des Fêtes. «Ils prennent les choses lentement et apprennent à se connaître», rapporte E! News.

9. Au départ, Selena Gomez et The Weeknd voulaient garder leur relation secrète, par prudence. Ils ont finalement changé d’avis quand ils ont compris que cette relation n’était pas éphémère selon ce que rapporte The Sun.

10. Depuis la sortie des photos du nouveau couple, Bella Hadid a décidé de se désabonner du compte Instagram de Selena Gomez.