DESBIENS, Elise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 décembre, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédée madame Elise Desbiens, épouse de feu monsieur Raynald Savard, fille de feu monsieur Edgar Desbiens et de feu madame Marie-Elise Girard. Elle demeurait à La Malbaie secteur Cap-à-l'Aigle. Elle a été confiée à la Coopérative Funéraire Charlvoisienne.Les membres de la famille recevront les condoléances à l'église de 9h à 10h30. Les cendres de madame Desbiens seront déposées au columbarium de laMadame Desbiens laisse dans le deuil sa fille Julie; son fils: Simon; ses petits-enfants: Clara et Hugo Desgagné; ses frères et soeurs: feu Lucien (feu Yvette Boies), feu Charlotte (feu Jean-Paul Bergeron), feu Gérard (Françoise Villeneuve), Clémence (feu Cesare Diotto), Eliette (feu Jean-Marie Côté), Marina (feu Yvon Lefrançois), feu Joachim (Gisèle Beaumont), Claudette (feu Fernand Pelletier), Hélène, feu Roger (Doris Laperrière); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Savard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du module B des soins intensifs et palliatifs de l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mains de l'Espoir ou à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la