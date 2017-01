PÉPIN, Christian



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 décembre 2016, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Christian Pépin, époux de Mme Lucie Roberge. Il était le fils de feu Marie-Rose Minguy et de feu Henri Pépin. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants, Jonathan et Daniel; ses sœurs, Ginette (Jacques Carl Morin), Jocelyne, Carole (Jacques Poulin), Francine; sa belle-mère Germaine Bédard (feu Fernand Roberge), ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). À la famille et aux amis, nous tenons à vous dire notre profonde gratitude pour votre soutien. Un merci spécial aux intervenants du CLSC La Source (Sud) et au personnel médical et infirmier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie et l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, G1L 3L5, téléphone : 418-525-4385, site web : fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.