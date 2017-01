BÉGIN, Marie-Louise Cancade



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 4 janvier 2017, à l'âge de 90 ans 7 mois, est décédée dame Marie-Louise Cancade, épouse de feu monsieur Robert Bégin. Née à Grande-Clairière, Manitoba, le 16 mai 1926, elle était la fille de feu dame Léontine Carême et de feu monsieur Gaston Cancade. Elle demeurait à Québec., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2017. Elle laisse dans le deuil ses filles et leur conjoint: Lorraine (Michel Pépin), Gisèle (Jean Drolet), Danielle (Charles Clément), Céline (Bernard Bouret); ses 10 petits-enfants et ses 5 arrière-petits-enfants: Anne-Claude Bégin-Pépin (Mishé Lemieux) et leurs fils Noah et Nathaniel, Magaly Bégin-Pépin (Olivier Morin) et leur fils Éloi, Emmanuelle Bégin-Pépin (Angel Castillo), André Bégin-Drolet (Véronic Landry) et leur fille Sophia, Simon Bégin-Drolet (Josée Bérubé) et leur fille Charlie, Marie-Catherine Bégin-Drolet (Nicolas Tremblay), Lawrence Clément, Gabrielle Clément (Jose Bustamante), Élyse Clément (Hugo St-Michel), Benoit Clément; sa soeur Lorraine (Laurent Maguet); son frère Lucien (Édith); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rosa Cherpin (feu Jean Cancade), Gabrielle Bégin (Marcel Légaré), Jean Bégin (feu Yvette Vachon), Thérèse Bégin (Jean-Guy Fortier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu André Bégin. Un immense merci à l'équipe d'aidantes qui a permis à madame Cancade-Bégin de terminer sa belle vie à la maison; heureuse, entourée d'amour, d'amitié et d'affection. Merci à mesdames Denise Dumont, Lucie Poitras, Michelle Plante, Roxane St-Laurent-Dubé et Mégane Venable, qui ont accompagné Marie-Louise pendant respectivement 10 ans, 8 ans, 5 ans et 4 mois. Mille mercis pour votre travail et tous ces gestes d'affection au quotidien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix ou par une aide à une personne dans le besoin qui vous est chère.