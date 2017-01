BOURBEAU, Guy



À l'Institut Universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 26 décembre 2016, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Bourbeau, époux de madame Bibiane Tremblay, fils de feu madame Cécile Grenier et de feu monsieur Irénée Bourbeau. Originaire de Boischatel, il demeurait à Québec.Il a été confié auoù la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants: Pierre (Chantale Tremblay) et Louis (Véronique Espiago); ses petits-enfants: Jean-François (Jacob), Véronique (Pierre-Luc), Alexandra (Françis), Marianne et Loïc; ses deux arrière-petits-enfants: Alexis et Julia; son frère: Yvan (Agnès Garneau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Maurice (Liliane Lemire), feu Bertrand (Denise Michaud), feu Viateur, feu Denise, Béatrice (feu Jacques Turcotte), Agathe (Jean-Claude Simard), Camilien (France Bouchard), feu Carole (Jean Ducharme) et Sylvain (Marianne) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Morasse ainsi que le personnel du pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval et du CLSC Ste-Foy pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), téléphone : 418 656-4678. www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.