POULIOT, Jeannette



A l'Hôpital St-Sacrement, le 25 décembre 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Jeannette Pouliot. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesà 13 h,Elle laisse dans le deuil son amour Marcel Bouffard, Arthur Bouffard (Chantal Bélanger); ses enfants: Mario, Daniel et Paule; ses soeurs et frères: Lucienne, Lucette, Fernande, Noëlla, Jacqueline, Nicole, Lise, Pierrette, Marc-André, Charles et Albert, plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Les cendres seront mises en terre, le samedi 6 mai 2017 13h30, au cimetière St-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec.