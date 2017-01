THIBAULT, Johanne



À son domicile, le 4 janvier 2017, à l'âge de 52 ans, est décédée paisiblement, entourée de l'amour de sa famille, Madame Johanne Thibault épouse de monsieur Robert Normand. Elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Outre son époux Robert, elle laisse dans le deuil ses filles: Josianne (Samuel Bélanger) et Valéry (Jean-Benoît Pagé); ses parents, Madeleine et Gérard Thibault, son frère Jacques (Réjeanne Caron) et sa sœur Carole (Roland St-Pierre); son neveu et ses nièces: Daniel Thibault, Caroline (Pascal Gamache) et Marie-Eve St-Pierre, sa filleule. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et ses tantes, dont sa marraine Lucille Thibault et son parrain Martin Thibault; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Normand: Alain, Renée (Yves Bannon), Lucie, Pauline (Daniel Morin), ses cousins, cousines et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier et à toute l'équipe du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'au Dre Violaine Gagnon, à Émilie Gagnon (travailleuse sociale) et à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur présence, leur écoute, leur dévouement et l'attention portée à Johanne et sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, soit par le biais de la Tournée des Vainqueurs ou directement à la Fondation (en précisant "pour le département d'oncologie "), 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Au soleil levant " de Saint-Cyrille. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire