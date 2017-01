MCKNIGHT, Michael



Michael McKnight est décédé le 25 décembre 2016, à l'âge de 72 ans. Il laisse dans le deuil la femme de sa vie Carolle Banville; ses enfants chéris: Jonathan (Mylène Duchesneau) leurs enfants Charlie, Édouard; Marie Michelle (Israël Rioux) leurs enfants: Ludovic, Eliot, Julien; Barbara (Alexandre Turmel) ; la mère de ses enfants Jacynthe Riverin; la fille de Carolle: Daphnée, ses enfants: Antonin, Aubree; ses soeurs : MicheLine (Mimi) (Gilles Cabana) Junior fils (Mélanie Roberge) leurs enfants : Méliane et Cédric; Patricia (Georges Bélanger); son frère John (Heider Philpot) leurs enfants: Elorie, Bailey ; son beau-père Roméo Banville, sa femme Léonida; ses beaux-frères: Serge Banville et Rémi Banville, ses neveux nièces; sa petite dame de compagnie, ainsi que de merveilleux et bons amis. Michael souhaitait faire don de son corps à la science. Propagez l'importance de donner du sang, ce qui a contribué à vivre 8 mois paisiblement et sereinement, entouré et comblé d'amour. Remerciements aux Dr Robert Delage, Dr Louis Roy, pour leur empathie, leur disponibilité et leur grande humanité, ainsi que la qualité des soins dispensés. Merci au personnel soignant pour leur devouement, leur gentillesse et générosité à son endroit. Nous vous invitons à faire un don à la fondation du CHU, c'est en fait perpétuer la mémoire d'un être cher ou par l'envoi de fleurs. Formulaires disponibles sur place le 21 janvier ou à la fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5. Un hommage aura lieu aule samedi 21 janvier. La famille recevra les condoléances de 14 heures à 15 h 30 suivi d'un hommage.