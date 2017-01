HUDON

Marie-Alice Chamberland



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 8 janvier 2017, est décédée à l'âge de 98 ans et 5 mois, dame Marie-Alice Chamberland, épouse de monsieur Antonio Hudon, fille de feu Noël Chamberland et de feu Alice Richard. Elle demeurait autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances aule vendredi 13 janvier, de 19 h à 22 h et samedi, jour des funérailles, de 10 h à 13 h 30.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé M. Antonio; ses enfants : Monique (Thomas-Louis Simard), Carmen (Roger Pelletier), Denise (Germain Carrier), Paul-André (feu Marielle Garon, Lucille Emond), feu Marielle, Jacqueline (Prime Pichette), Marcel (Margot Lavoie), Claude (Solange Morin), Mario (Thérèse Franck); ses petits-enfants : Julie et Louis Simard; Dany et Caroline Pelletier; Jocelyn, Pascale et Christian Carrier; Marie-Josée et feu André Hudon; Martin et Lauriane Hudon; Mélissa et Carl Hudon, Annie et Herman Hudon et leur conjoint (e); ses arrière-petits-enfants : Rachèle, Sarah-Claude, Marie-Jade, Alexandre, Étienne, Audrey-Anne, Charles-Antoine, Thomas, Jacob, Léa, Maïla, Sacha, Amélia, Léanne, Léo, Aurélie, Zachary. Elle était la soeur et la belle-soeur de : feu Marie-Laure (feu Armand Allard), feu Noëlla (feu Justinien Pelletier), feu René (feu Thérèse Hébert), feu Léopold (feu Yvette Bélanger), feu Albert (feu Marguerite-Marie Hudon), feu Sr Lucienne (Soeur de la Charité), feu Wilfrid (feu Adrienne Veilleux), feu Marguerite (Florent Hudon) ; et de la famille Hudon : feu Marguerite-Marie (feu Albert Chamberland), feu Lomer (feu Jeanne-D'Arc Lagacé), feu Jeanne-D'Arc (feu Charles Gagnon), feu Camille (feu Marthe Blackburn), feu Wilhelmine (feu René Lemieux), Sr Marie-Ange (Soeur du Bon Pasteur), Florent (feu Marguerite Chamberland, feu Marie-Reine Hudon), Rose-Anna (Fernand Barbeau), Madeleine (feu Alphonse Chamberland), Jean-Paul (feu Claire Simard, Diane). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel de la Résidence Hélène- Lavoie de La Pocatière où elle a vécu les douze dernières années. Un merci s'adresse également au personnel du 3e étage et des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire :