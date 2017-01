PROVENÇAL, Liliane Gagné



Au CHUL de Québec, le 6 janvier 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Liliane Gagné, épouse de feu monsieur Odilon Provençal, fille de feu dame Juliette Légaré et de feu monsieur Oscar Gagné. Elle demeurait à Québec (St-Émile). La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 13 janvier 2017 de 19h à 22h et le samedi 14 janvier 2017 de 9h à 10h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Sonia Lessard), Richard (Nathalie Rhéaume), Nathalie, Isabelle (Denis Massé), Sébastien (Véronic Larouche); ses petits-enfants: Jennifer (Renaud Robert), Sabrina (Mathieu Pelletier), Jessica (Jason Reix), Mélodie, Mélissa, Jimmy, Erica, Raphaël; son arrière-petit-fils: Zachary; ses filleules: Danny et Chantal; ses frères et sœurs: feu Ghislaine (feu Maurice Fréchette), feu Aline (feu Maurice Therrien), feu Pauline (feu Donat Beaulieu), feu Claudette (Donat Savard), feu Roland (feu Louisette Barbeau), Louisette (Gilles Auclair), Carmen (feu Paul-André Laroche, Robert), feu Thérèse (feu Paul-Henri Bédard), feu Fleurette; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de Logiconfort et du CHUL pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.