MARCOUX, Rosaire



Aux Résidences de Saints-Anges, le 26 décembre 2016, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Rosaire Marcoux, fils de feu M. Émile Marcoux et de feu Mme Elmire Guénette. Il demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera à lale samedi 14 janvier 2017 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs: feu Wilfrid (feu Flora Leblond, feu Marie-Anna Garent), feu Émilienne, feu Laurida, feu Albert, feu Arthur (feu Gemma Turmel), feu Charles (Yvette Bisson), Irène (feu Louis-Georges Asselin, feu Joseph Perreault), feu Lorenzo, Marcel (Noëlla Perreault) et Marc-André (Rosanne St-Hilaire); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement sincère à la propriétaire des Résidences de Saints-Anges, Mélanie et à ses adjointes Denise et Jeanne, ainsi qu'au docteur Yvan Mathieu, pour les soins exceptionnels qui lui furent prodigués. Des dons à la Fondation Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440 boulevard Vachon Sud, Sainte- Marie, G6E 3B4 www.alzheimer.ca/fr ou à la Fabrique de Sainte-Marie, 62 rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2 seraient appréciés. La direction des funérailles est confiée à