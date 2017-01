SIROIS, Bertha Croussette



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 2 janvier 2017, à l'aube de ses 95 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, dame Bertha Croussette, épouse de feu monsieur Alphonse Sirois. Elle est allée rejoindre ses parents, ses enfants: Jean-Yves, Guy, Régis et Serge, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Solange (Jean Bergeron), Françoise (Michel Mongrain) et Alain; ses petits-enfants: Josée Bergeron (Frédéric Poulin), Dany Bergeron (Sophie Loranger), Julie Bergeron (Dominic Picard), Marie-Noëlle Boulanger (Richard Guay) et Dominic Boulanger (Mélanie Bernier); ses 10 arrière-petits-enfants: Marc-Étienne Poulin, Mickaël Poulin, Jennifer Lebrun, Alison Lebrun, Olivier Bergeron, Félix Bergeron, Matis Bergeron, Alexy Boulanger, Olivier Boulanger et Anaïs Picard; ses belles-sœurs Simone et Germaine Vaillancourt ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel du 2ème étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.