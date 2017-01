5 applications pour les infidèles qui veulent bien cacher leur jeu

Si votre partenaire a téléchargé une de ces applications, il est légitime d’avoir quelques doutes sur sa fidélité. Si, au contraire, vous avez une aventure, ces applications pourraient vous permettre de bien cacher votre jeu!

Malheureusement (ou heureusement), sauter la clôture n’aura jamais été aussi simple...

Voici quelques-unes des applications qui permettent de camoufler l’adultère:

Private Photo

Cette application, ingénieuse, permet de cacher des photos dans votre téléphone. Derrière son icône de calculatrice, l'application permet de saisir une suite de chiffres sur la calculette ce qui vous donne ensuite accès à vos dossiers secrets! En plus des photos, il est possible de stocker des notes, des fichiers ainsi que des mots de passe. En plus, la calculatrice fonctionne pour vrai!

Tiger Text

Cette application, d’abord développée pour les entreprises, est aussi populaire auprès des conjoints volages. Elle permet à l’expéditeur et au destinataire et de décider quand les textos seront effacés (après la lecture ou sur une période allant d’une minute à un mois). Les messages effacés sont détruits et ne sont pas stockés sur un serveur.

Nosy Trap

Si vous êtes infidèles et vous croyez que votre partenaire a des soupçons, l’application Nosy Trap est pour vous! Elle permet de piéger quiconque tenterait d’aller fouiner dans votre appareil en prenant une vidéo de 5 secondes. Tel est pris qui croyait prendre!

Slydial

L’application Slydial permet aux utilisateurs de laisser un message sur une boîte vocale sans appel téléphonique. Les messages se retrouvent dans une boîte vocale protégée par un mot de passe. De plus, le destinataire ne reçoit aucune notification d’appels manqués.

Cate

Cette application discrète permet de dissimuler les messages, numéros, et appels d’un contact de son choix. Elle permet aussi de supprimer en un seul clic toutes les informations stockées. De plus, il est possible de fermer l’application rapidement en secouant son téléphone.