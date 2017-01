DÉSY, Daniel



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 décembre 2016, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Daniel Désy, époux de madame Nicole Charette, fils de feu dame Aurore Béland et de feu monsieur Roland Désy. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11h à 14h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière Notre-Dame du Mont-Carmel (Shawinigan). Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole, son fils Maxime ( Mélanie Caron). Il était le Papi adoré de Arthur. Il est allé rejoindre dans l'amour et l'espérance son frère Raymond (Nicole Asselin), mais laisse ici ses soeurs: Denise (feu Gérard Lemay) et Carole ( Michel Viviers). Les membres de sa belle-famille Charette: sa belle-mère Murielle Brouard (feu Maurice Charette), ses beaux-fères et belles-soeurs: Jacques (Murielle Sleigher), Denise (Pierre Pellerin) et Pierre (Johanne Doucet) et une amie précieuse Diane Pagé. Ses filleules: Karine Pellerin et Marie-Claude Viviers et son filleul Sylvain Charette. Sans oublier ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille remercie très sincèrement les équipes médicales de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement l'équipe des soins palliatifs du 4e étage, vous avez donné des soins prodigués avec respect et professionnalisme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (Hôtel-Dieu de Québec) 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.