BÉLANGER, Maurice



À son domicile, le 9 janvier 2017, à l'âge de 73 ans, est décédé entouré de sa famille monsieur Maurice Bélanger, époux de madame Micheline St-Pierre et fils de feu monsieur Alfred Bélanger et de feu dame Anita Bélanger. Il demeurait à Sainte-Perpétue, cté de L'Islet. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Micheline, ses enfants: Guylaine (Francis Chouinard), Gino; ses petits-enfants: Dylan (Natalka Morneau), Jordan, Marie-Soleil et Emily-Rose; son frère Florent (Lucie Duval), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Pierre, ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles Bélanger et St-Pierre, ainsi que plusieurs amis(es). Un merci au Dre Boulanger pour les bons soins et pour sa compassion, au personnel du département d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny et aux infirmières du CLSC de St-Pamphile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène-Caron, 4, rue Saint-Antoine, app. 1, Montmagny (Québec) G5V 1P1. Des formulaires seront disponibles à la sacristie. La direction a été confiée à la