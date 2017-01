LESAGE, Cécile Beaupré



Au Centre d'hébergement du Jeffery Hale, le 6 janvier 2017, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Cécile Beaupré, épouse de feu monsieur Ernest Lesage, fille de feu madame Éva Fournier et de feu monsieur Télesphore Beaupré. Native de Rivière-à-Pierre, elle a passé une grande partie de sa vie à Saint-Léonard-de-Portneuf, puis est déménagée à Ste-Foy en 1987.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au printemps au cimetière de St-Léonard-de-Portneuf. Cécile laisse dans le deuil ses filles : Ginette et Berthe (Henri-Paul Germain), sa belle-fille Diane Moisan (feu René Lesage) ses petites-filles : Nancie (Guy Martineau) et Hélène (Vincent Desrochers) et ses quatre arrière-petits-enfants (Sophie, Anthony, Clara et Sébastien), sa sœur Noëlla (feu Rodolphe Bergeron), son frère Roger (feu Lucille Dion). L'ont précédée : Irène (Pierre Naud), Roland (Hélène Lapierre), Émile (Marguerite Deblois), Armand (Gilberte Marquis), Marcel (Louise Lavoie), Lucien (Ida Bordeleau), Georges (Gaétane Lessard) et Estelle (Aurélien Lavoie) ; elle laisse aussi dans le deuil son beau-frère Lucien et ses belles-sœurs de la famille Lesage : Cécile, Thérèse et Bernadette et plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD du Jeffery Hale (4e étage) pour les bons soins prodigués tout au long des trois dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.jhsb.ca et à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.