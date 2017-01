CÔTÉ, Suzanne Duclos



Au CHSLD Vigi Santé Notre-Dame de Lourdes de St-Michel de Bellechasse, le 6 janvier 2017, à l'âge de 95 ans et 5 mois, s'est éteinte tout doucement madame Suzanne Duclos, épouse de feu monsieur Philippe Côté. Elle était la fille de feu madame Emma Dussault et de feu monsieur Henri Duclos. Elle demeurait autrefois à Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Claire Patry), Diane (Jean-Marie Sévigny), Lyne (Jean-Marc Carrier); ses petits-enfants: Philippe (Marie-Michelle Breton), Nicolas, Geneviève (Jean-Philippe Lavoie), Jonathan (Stéphanie Bergeron), Stéphanie (Léandre Tardif-Wart), Marie-Pier (Patrick Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Marianne, Eva, Émile et Élizabeth; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Notre mère est allée rejoindre ses frères et soeurs: Paul-Henri, Gertrude, Lucille, Jeanne, Robert, René, Louis-Philippe, Olivette, Jean-Baptiste, Marcel, Thérèse, Rita, Julienne, Roger, Bernard et leurs conjoint(e)s. Un merci spécial au personnel soignant du CHSLD Vigi Santé et au Dr. Marie-Christine Pouliot pour les soins exceptionnels prodigués tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 15h.