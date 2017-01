RIVARD, René



Paisiblement et entouré de l'amour des siens, au CHUL de Québec, le 7 janvier 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur René Rivard, époux de madame Carole Côté. Il était le fils de feu madame Aline Morency et de feu monsieur Rosaire Rivard. Il demeurait à Grondines. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h30.sous la direction de laL'inhumation aura lieu ultérieurement. Monsieur Rivard laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille adorée Andréanne (François Boucher); sa belle-mère: madame Marguerite Garneau-Côté (feu Antonio Côté); ses frères et sœurs: feu Jean-Robert (Paulette Trottier), feu Solange (feu Fernand Germain), Rolland (feu Réjeanne Chalifour), Claude (feu Colette Gariépy), Léon (Colette Trottier), Yves (Lise Matte), Denis (Lise Bertrand), André (Louise Trudel), feu Marthe (feu Pierre Rousseau), Georges (Hélène Thibodeau), feu Armand (Christiane Bertrand), Benoît (Donald Bérubé) et Jean-Marc (Gisèle Guilbault), ainsi que Pierrette Langlois et Denise T. Rivard; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Côté: Réjeanne (Nelson Fraser) et Johanne (Sylvain Lépine). Il laisse également dans le deuil ses filleules: Julie Rousseau et Geneviève Rivard; ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité gériatrique du CHUL pour le dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec, QC, G1S 3G3 http://www.alzheimer.ca/fr/centreduquebec ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 www.cancer.ca Les formulaires seront disponibles à l'église.