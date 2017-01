CHANTAL, Jean-Louis



Au CHUL, le 8 janvier 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Chantal, époux de madame Yvette Voyer, fils de feu Alma Durand et de feu Louis Chantal. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Thorkild Juncker), Jean-François et Marie-Claude; ses petits-enfants Philippe, Maxine, Camille et Jules (André Gagnon, le père de Camille et Jules); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Cécile (feu Georges Côté), feu Françoise, feu sœur Marie-Jeanne s.c.s.l., feu Marcel (feu Julienne Potvin) et de feu Ginette (feu Gilles Falardeau). Il était également le beau-frère de Rita Voyer (André Bourret), feu Gaston Voyer (Noëlla Dion), Fernand Voyer (Louise Leroux), feu Jean-Guy Voyer (feu Monique Trépanier), Hélène Voyer (feu André Drolet), Monique Voyer (Guy Wagner) et de Michel Voyer (Louise Gagnon).