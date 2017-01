LACOMBE, André



Dans le calme de son domicile, entouré de sa famille, le 28 décembre 2016, est décédé monsieur André Lacombe, à l'âge de 70 ans, époux de feu madame Diane Auclair, fils de feu madame Imelda Guénard et de feu monsieur Paul-Émile Lacombe. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Frédéric Giasson), Sylvain (Mélanie Asselin); ses petits-enfants: Katrina, Laurianne et Déreck; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 h. Un remerciement spécial à tout le personnel de soins palliatifs du CLSC La Source Sud. Vos soins attentionnés et empreints de dévouement nous ont été d'un grand réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 1 888 939-3333 Courriel : info@sic.cancer.ca Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.