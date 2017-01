ST-MICHEL, Omer



Au CHSLD Charlesbourg, le 22 décembre 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Omer St-Michel, époux de feu dame Rachel Wiseman. Il demeurait à Château-Richer.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: André (Huguette Lessard), Denise (feu Christian Laberge) et Lucie (Daniel Bélanger); ses petits-enfants: Patrick, Benoit, Vincent (Marie-Chanel Tardif-Carrier), Linda (Keven Simard) et Sébastien (Geneviève Pelletier); son arrière-petite-fille: Cloé Laberge; ses frères et sœurs: Blanche (feu Camille Rochette), feu Lucien (feu Charlotte Gordon), feu Thérèse (feu Jacques Proulx), feu Maurice (Marie-Blanche Perron), feu Jules (Madeleine Bouchard), feu Adrien (Berthe Wagner), feu Simone (feu Gene Lafresnaye) et feu Roland (Marielle Allard); ses beux-frères et belles-soeurs de la famille Wiseman: feu Jacques (feu Jean-Marie Desnoyers), feu Gabriel (feu Jeannine Gignac, feu Lise Wagner) et Jean-Paul (Marie-Paul Lebel) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du CHSLD de Charlesbourg pour le support, l'écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec Qc G1S 3G3, tél. : 418-683-8666. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.