GAUVIN GEORGE, Geneviève



Dans la paix, la sérénité et entourée d'amour à l'Hôpital St-François d'Assise, le 4 janvier 2017, à l'âge vénérable de 97 ans, est décédée madame Geneviève Gauvin, épouse en 1e noces de feu Aloysius George et en 2e noces de feu Alfred George, fille de feu Albert Gauvin et de feu Angèle Martel également fille adoptive de feu Marie Blanche Breton. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Eddy (Marie-Josée Hébert), Mark (Kathy Moore), Diane (Guy Landry), Denis, Danny (Hélène Foley) et Brenda (Denis Juneau); ses petits-enfants: Kathleen, Kelly-Ann, Karl, Jennifer, Andrea, Lisa, Patrick, James, Rachel, Steve, Ronnie, Léa Marie, Jonathan et Karina Faye; ses frères: Georges et Fernand (Andrée Paré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrières petits-enfants et ami(e)s. La famille remercie le personnel de la Résidence Louis XIV, en particulier sa préposée et amie Paule-Hélène. Nous tenons aussi à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, Édifice B, 5e étage pour les bons soins prodigués avec beaucoup de respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Qc, G1K 3X3, courriel: info@lauberiviere.org, téléphone 418 694-9316, télécopieur 418 694-7902, www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.