René Légaré



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 décembre 2016, à l'âge de 74 ans, est décédé René Légaré (Pâpâ), il était l'époux de Monique Légaré Poirier, retraité de l'entreprise P.E.B. Il était le fils de feu Joseph Légaré et feu Dolorès Hébert.À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 décembre 2016, à l'âge de 71 ans, est décédée Monique Poirier Légaré (Mémé ou Momo) , épouse de René Légaré, retraitée de Provigo. Elle était la fille de feu Gérard Poirier et feu Hélène Morin.Ils demeuraient à Québecde 12h30 à 14h00 afin de recevoir les condoléances des parents et ami(e)s.De là les cendres seront reconduites au cimetière Saint-Charles (1460, boul. Wilfrid Hamel, Québec, G1N 3Y6).Ils laissent dans le deuil leurs enfants : Sophie (Louis Bourdages), Éric (Nathalie Paquet); leurs petits-enfants adorés : Nathan (Joëllie Soucy), Samuel (Catherine Drouin), Gabriel et Frédérike ; les frères et sœurs de la famille Légaré: feu Simone (feu Gleason K. Oddy), feu Roger (Rose-Blanche Bibeau), feu Raymond (feu Lucille Légaré), feu Jacqueline, Jean-Guy (feu Colette Leclerc), feu Denis, Denise, Claude (Gisèle Gagné), feu Pierre, André (Diane Lafrenière); les frères et sœurs de la famille Poirier : Lise (Andrew Loukas), feu Paul (Mireille Deschênes), feu Louis (Berthe Deschênes), Michel (Suzanne Lafrenière), feu André, Luc (Chantale Paul), Sylvie (Benoît Baril), Marc (Michelle Larivière); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s; dont Jean-Yves Roberge, bon ami de Monsieur Légaré.Un merci tout particulier aux personnels infirmier(e)s, médecins et paramédicals du 4e et 8e étage, ainsi que des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués, votre réconfort et votre support.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (Hôtel-Dieu de Québec- Soins Palliatifs)Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.