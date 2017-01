BEAUDET, Marie-Claire



Au CHSLD Chanoine-Audet de Lévis (secteur de Saint-Romuald), le samedi 7 janvier 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Marie-Claire Beaudet, épouse de feu Omer Gaudreau. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc Gaudreau (Suzanne Provencher), Carole Gaudreau, Christian Gaudreau (feu Line Tardif) et Alain Gaudreau (Linda Verret). S'ajoutent à la liste, ses sœurs : Pâquerette Beaudet et Bernadette Beaudet; ses belles-sœurs et beau-frère : Orietta Gaudreau (Jacques Beaudet), Jeannette Boivin, Rachel Thibault et Rollande Turgeon ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la :, de 10 h à 11 h 30.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille adresse un merci tout spécial à la docteure Patricia Lapierre, à madame Pascale Drouin, infirmière, et à tous les membres du personnel du 2e étage du CHSLD Chanoine-Audet pour les excellents soins prodigués à madame Beaudet durant son séjour dans cet établissement. À la demande de la défunte, veuillez compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes à être célébrées pour le repos de son âme. Vos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet (2155, chemin du Sault, Lévis, G6W 2K7).