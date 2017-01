COUTURE, Bella Ouellet



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 décembre 2016, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée Bella Ouellet, épouse en premières noces de feu Charles-Eugène Ouellet et en secondes noces de feu Marcel Couture. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Jocelyne, fille de feu Charles-Eugène Ouellet (Pierre Godbout) et Murielle, fille de feu Marcel Couture; ses petits-enfants: Danny (Mylène Tanguay), Geneviève (Daniel Boutet), Éric; ses arrière-petits-enfants: Noémie, Océanne, Xavier, Cédric, Félix, Léanne et Kellyna; ses frères et sœurs: feu Bertrand Ouellet (feu Rita Cloutier), feu Gilbert Ouellet (Rita Breton), feu Lauréat Ouellet (Liette Beaulieu), feu Charles-Eugène Ouellet (feu Yvette Villeneuve), feu Gemma Ouellet (feu Aimé Marcil), Colette Ouellet (feu Léopold Langlois), feu Gaston Ouellet (Pierrette Gagnon), Gisèle Ouellet (feu André Blais), André Ouellet (Georgette Bédard), Claude Ouellet (Huguette Bernard), feu Lise Ouellet (feu Clément Verret), feu Normand Ouellet (Ginette Bérubé); plusieurs beaux-frères et belles-sœurs des famille de feu Charles-Eugène Ouellet et feu Marcel Couture; ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Merci au personnel de la Maison Vilar et du E-2000 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins donnés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.