TREMBLAY, Gilles



À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 31 décembre 2016, à l'âge de 68 ans 3 mois, nous a quittés Monsieur Gilles Tremblay, époux de Madame Lucille Lemay. Il était le fils de feu Monsieur François Tremblay et de feu dame Marie-Louise Bouchard et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au columbarium de la Coopérative Funéraire. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil son épouse Madame Lucille Lemay; ses enfants: Valérie (Jonathan Boudreau), Marie-Claude (Patrick Maheu); ses petits-enfants : Elliot, Florence, Rosemarie et Ève; il était le frère de: feu Antoine (Solange Guillemette), feu Soeur Antoinette P.F.M., Jean-Guy (Jeanne-Mance Lavoie), feu Jeannette, feu Henri, François-Georges (Marie-Danielle Bouchard), feu Georgette (Yvon Lavoie), Jean-Clément (Ginette Bélanger), Clémentine (Jean-Louis Tremblay); il était également le beau-frère de: Odette (Michel Blanchet), Claude (Françoise Lemay), Gisèle (Marcel Lemay), Jean-Charles (Gisèle Poulin), Hélène (Dr Claude Le May), Gilles (premières noces feu Maggy Boivin, en secondes Ghislaine Marcoux), Pauline (feu Christian Gingras), Daniel (Lorraine Marquis); son filleul, Éric Tremblay, sa filleule, Julie Gingras. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et de nombreux amis. Un sincère merci est adressé au personnel du C.L.S.C. ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, pour la qualité des soins prodigués, pour leur dévouement et pour leur empathie. Que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds dédié aux soins palliatifs. Les formulaires seront disponibles au funérarium. Direction des funérailles