POITRAS, Jeannine Gaudreau



À l'Hôpital de Montmagny, le 7 janvier 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jeannine Gaudreau, épouse de feu monsieur Rodrigue Poitras et conjointe de feu monsieur Roger Laprise. Elle était la fille de feu monsieur Alexandre Gaudreau et de feu dame Amanda Guillemette. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 13 janvier 2017 de 19h à 21h et samedi à compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario Poitras (Jacqueline Dumas), Sylvie Poitras (sa grande amie Ginette Tardif); ses petits-enfants: Joa-Kim Poitras (Maxime Dumond), Régis Poulin et ses deux arrière-petits-fils, ses frères et soeurs: feu Armand Gaudreau, feu Jean Paul Gaudreau, feu Claude Gaudreau (Dolorès Nolet), feu Jacqueline Gaudreau (Cléophas Beaulieu), feu Michel (Marcelle Gaumond); ses beaux-frères et belles-soeurs: Jeanne-Mance Poitras (André Fournier), Alphonsine Poitras (feu André Bernier), Clermont Poitras, Gilberte Poitras (feu Gaston Ouellet); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier tout spécialement Marcelle G., Denise L., Ginette T. et Sylvie B. pour leur soutien moral et pour leur accompagnement durant la convalescence de Jeannine, ainsi que le personnel de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur courtoisie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hélène-Caron ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la