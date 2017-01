TURCOTTE, Yolande Dionne



Au Centre Hospitalier St-François Inc., le 7 janvier 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Yolande Dionne, épouse de monsieur Gérard Turcotte. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle Laisse dans le deuil son bel et cher époux, monsieur Gérard Turcotte ainsi que sa fille unique bien-aimée Irène (Mario Marchand). Elle laisse également dans le deuil sa soeur Florence Dionne, sa belle-soeur Yolande Turcotte et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Gérard et Irène tiennent à remercier du fond du coeur Élaine pour son dévouement indéfectible au cours des deux dernières années ainsi que Linda A., Lise M. et Claire pour leur appui. Un merci tout spécial à l'équipe du Centre Hospitalier St-François Inc. pour les très bons soins prodigués à notre chère Yolande. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 , Tél : 418-682-6387.