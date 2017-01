DÉSILETS, Marie-Jeanne Cyrenne



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, paisiblement et entourée de l'amour des siens, est décédée le 3 janvier 2017, à l'âge de 99 ans et 4 mois, Madame Marie-Jeanne Cyrenne, épouse de feu Henri Désilets, autrefois de Bécancour. La famille accueillera parents et amis à l'église, samedi jour des funérailles, à partir de 10 h.suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Thérèse (Jean-Claude Bergevin), Madeleine (Jacques Leblanc), feu Claude, Nicole, Jeannine, Denise; ses petits-enfants: Maryse (Sylvain Habel), Robert (Linda Tardif) et Daniel Bergevin (Caroline Motais) Julie et Mathieu Leblanc (Pascale Lemire), Josée (Stéphane Poliquin), Pascal (Sandrina Leblanc), Maxime Hamel (Rebecca Gibson) et leur père René Hamel; ses arrière-petits-enfants: Renée-Claude Bergevin (Jean-François Gabillaud), Dave, Sabrina et Jeff Habel, Sarah-Eve et Nicolas Bergevin, Léa, Élise et Rémi Bergevin, Simon Leblanc, Hugo et Félix Poliquin, Ophélie et Kélianne Hamel, Émilie, Dominique et Alexandre Hamel; son arrière-arrière-petit-fils, Alexandre Gabillaud, ses belles-soeurs: Rachel Dubois (feu Bruno Cyrenne), Pauline Leblanc (feu Onil Désilets); ainsi que ses nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Pour votre dévouement et vos bons soins prodigués à maman tout au long des 15 dernières années, merci au personnel de la Seigneurie de Lévis et du CLSC de Lévis. Un merci spécial, à vous, le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour votre chaleur humaine, réconfort et accompagnement durant les derniers jours de sa vie. Supervision: