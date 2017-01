TREMBLAY, Marcelle Gauthier



Au CHSLD Ste-Anne de Beaupré, le 3 janvier 2017, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée dame Marcelle Gauthier, épouse de monsieur Elias Tremblay, fille de feu monsieur Philippe Gauthier et de feu dame Jeanne Desjardins. Elle demeurait à Ste-Anne de Beaupré.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Elias Tremblay; ses enfants: Christiane, Hélène (Jean Rhéaume), Renée (Viateur Dubé), Susy (Laurent Moreau), Bernard (France Beaudry) et Guy (Julie Thérrien); ses petits-enfants: Sonny, Annie, Geneviève, Isabelle, Valérie, Dominic et Marie-Michèle; ses arrière-petits-enfants: Roxanne, Jason, Kim, Antoine et Gabriel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré pour les bons soins prodigués et leur humanisme durant toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.