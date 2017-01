À toi, qui termine ton congé de maternité

Ouf, ya quelque chose d’émouvant, hein, dans le fait de retourner travailler avoir passé plusieurs mois avec ton bébé? Je dirais même que c’est paniquant.

Mettons qu’en frais de plongeon dans l’inconnu, c’est difficile à battre, pis que ya pas juste ton coco qui fait de l’anxiété de séparation, ces derniers temps. On va dire ça de même.

T’as fini ton congé de maternité, cette semaine, pis t’as l’impression de mettre un pied de plus dans le merveilleux monde des adultes. Quand t’as laissé ton bébé à la garderie pis que t’as tourné les talons un peu plus vite que nécessaire, pour pas qu’il te voie pleurer, ya aussi une petite parcelle de toi qui est resté dans la grande salle trop éclairée du CPE. Tu savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais t'avais quand même un petit peu l'impression de perdre quelque chose.

Parce qu’on va se l’avouer : t’as ben beau être contente de retourner au bureau, avec des conversations d’adultes et des préoccupations d’adultes, ça va te manquer un brin, les gaga-gougou des derniers mois. Pis même si t’adores t’aimes ce que tu fais dans la vie, la perspective que ça ne soit pas toi qui vas voir les premiers pas de ton mignon, ou que quelqu’un d’autre lui apprenne les sons des animaux de la ferme, ça te pince le p’tit cœur sensible de maman. Prépare-toi, ça va être comme ça à chaque fois que ton rejeton va franchir une étape importante sans toi.

Tu vas apprendre à gérer ton motton, pis à mettre ta jalousie de côté, parce que plus il va grandir, plus il va être content de te montrer ce que son éducatrice va lui avoir appris dans la journée. C’est bon signe, tu sais, qu’il évolue aussi rapidement quand il est avec elle. Ça veut dire qu’elle en prend bien soin quand t’es pas là. Avec le temps, elle va devenir un genre de prolongement de toi, une partenaire. C’est rassurant, tu vas voir, de savoir que tu peux faire totalement confiance à quelqu’un.

On oublie pas, non plus, que sortir de la maison rime avec Reine de l’organisation. Au début, tu vas développer une relation fusionnelle avec ta mijoteuse. Même si tu trouves que c’est fade, comme genre de bouffe, tu vas flancher et l’idée d’un repas chaud -et surtout prêt- quand tu mets le pied dans la maison va prendre le dessus sur l’envie d’aliments cuits juste à point et savoureux.

Tu fais peut-être plus partie de la gang qui fait toute sa bouffe le dimanche et passe sa semaine à réchauffer son stock? Ou de la #TeamCongelateurQuiDeborde? Peu importe quelle technique de survie alimentaire tu décides d’adopter, sache mon amie que t’es pas seule. Mais rappelle-toi, aussi, qu’aucun enfant n’a souffert de malnutrition après avoir ingurgité des céréales full sucrées, un jeudi soir pressé.

Je t’apprends rien de nouveau, je le sais, mais faut que je te le dise pareil : ton plancher, il sera plus jamais spic and span, tu vas probablement toujours avoir une brassée minimum de retard sur ton pliage, pis tu vas avoir l’impression que t’as toujours l’air d’un torchon.

Mais on survit à ça. Pis si tu laisses faire le temps tranquillement, tu vas voir que la vague -que dis-je, le tsunami- va finir par passer, pis les choses vont reprendre leur place. Pardonne-toi : tu n’abandonnes pas ton enfant, pis tu vas pas le briser.

Tu vas devenir une super cheffe de la gestion de l’horaire, tes sorties à l’épicerie vont devenir un havre de solitude aussi ressourçant qu’un voyage en Europe avec ton sac à dos, pis ton couple va peut-être perdre une couple de plumes, le temps de l’adaptation. Mais tu vas aussi découvrir en toi des ressources insoupçonnées.

Promis, ça va t’arriver des fois de te coucher avant minuit!

Pis quand tu auras le temps de t’arrêter pour regarder ce que toi pis ton chum avez réussi à mettre en place comme valse de la vie de famille (sans même avoir eu l’opportunité d’en jaser ben, ben), tu vas réaliser que t’en es une, toi aussi et à TA façon, une supermaman!