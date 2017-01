ST-PIERRE, Pierre-Damien



À la Maison Beauport, le 2 janvier 2017, à l'âge de 93 ans et 9mois, est décédé monsieur Pierre-Damien St-Pierre, époux de feu Liliane Cook, fils de feu dame Lucia Paquet et de feu monsieur Adjutor St-Pierre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15h à 16h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont. Il était le frère de feu Claire religieuse, feu Madeleine religieuse, feu Germaine, feu Thérèse et beaux-frères de feu Gisèle Cook (feu Jules Morisette), feu Jeannine Cook (feu Marcel Lemire), Doris Cook (Toussaint Boutet), Micheline Cock (Valmont Montambault), André Cook (Pierrette Fournier), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Beauport, pour leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.