LAFRANCE, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec, le 2 janvier dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Jean-Claude Lafrance qui était brigadier scolaire pour la ville de Québec depuis plus de 20 ans. Il était le fils de feu Ernest Lafrance et de feu Colombe Desmeules. Outre son épouse, Madame Pierrette Bernier, il laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Marie-Josée Savard) et Chantale (Éric Bellefleur); ses petits-enfants : Keven, Yanik, Félix-Antoine et son cher petit Zachary; les enfants des conjoints : Carol-Ann, Jennifer, Yannick et Alexandre; ses soeurs : Jeannine, Rita et Nicole ; sa belle-soeur Odette Lecompte, son beau-frère Laurent (Nicole Marchand), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et amis. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 13 janvier de 19h à 22h et lede 11h à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer (190 rue Dorchester, bureau 50, Québec). Pour rendre hommage à Monsieur Jean-Claude Lafrance, nous vous invitons à visiter notre site au www.dignitequebec.com