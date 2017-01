Auger-Aliassime progresse en Floride

PLANTATION, Floride | Félix Auger-Aliassime a écarté le favori pour atteindre la ronde quart de finale du USA F 3 Futures.

Auger-Aliassime a défait Peter Torebko en deux manches identiques de 6-4, jeudi, devant une vingtaine de Québécois venus l’encourager. L’Allemand se pointe au 393e rang du classement de l’ATP et il a atteint la 236e place en 2014.

Face à un adversaire plus redoutable et plus expérimenté qu’au premier tour, la raquette de 16 ans a connu un meilleur départ et a livré une performance plus solide. «C’est bon d’avoir battu le favori, a mentionné le protégé de Guillaume Marx. Je savais que j’aurais droit à un match difficile, mais je croyais en mes chances si je servais bien.»

«Cette victoire est plus satisfaisante que la première parce que j’ai battu un gars mieux classé et plus expérimenté, poursuit Auger-Aliassime. Dans le premier match, j’ai dominé à tous les niveaux. Je faisais les points et les erreurs. Pour mon deuxième match, j’avais une meilleure énergie. C’est une bonne victoire et c’est motivant pour la suite du tournoi.»

« Bon niveau »

En avance 4-0 dans les deux manches, Auger-Aliassime a permis à son adversaire de revenir dans la lutte à chaque occasion. «J’ai eu une baisse de concentration, mais ce sont des choses qui arrivent au cours d’un match, a-t-il expliqué. J’ai été vraiment solide dans les moments vraiment importants. Après avoir échappé une chance de faire 5-0 dans le 2e set et de clore le match, j’ai bien servi pour remporter le 8e jeu en portant le score 5-3 avec un as.»

Marx aurait aimé qu’Auger-Aliassime ferme les livres plus rapidement. «Cela aurait pu être plus simple, a-t-il résumé. Ce fut un meilleur match que le premier. Il a connu un meilleur départ et il a été plus agressif. Contre un bon adversaire qui a déjà été dans le Top 200 (236e en 2014), il n’a pas joué un grand match, mais il a néanmoins été capable de gagner, ce qui prouve que son niveau est très bon.»

Situation pour le moins particulière, Auger-Aliassime devra prendre les bouchées triples, aujourd’hui. En plus du simple et du double, il prendra part aux qualifications du prochain tournoi qui se déroulera à Sunrise la semaine prochaine parce que son classement ne lui permet pas d’entrer directement dans le tableau principal.

Foule partisane

Auger-Aliassime se croyait à la maison. L’arbitre est même intervenu à une occasion pour ralentir les ardeurs des partisans. «C’est différent de pouvoir compter sur des partisans quand tu es à l’extérieur, a-t-il raconté avec un large sourire. C’était parfois un peu trop, mais c’était pour le spectacle. Je suis content que les Québécois se soient déplacés pour venir m’encourager.»

Encouragés par un ex-garde du corps de Jacques Parizeau

PLANTATION, Floride | Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Filip Peliwo sont en sécurité.

L’ancien garde du corps du premier ministre Parizeau est présent à tous leurs matches. Policier à la retraite de la Sûreté du Québec, Marcel Longpré a assuré la sécurité de Jacques Parizeau pendant quelques années et a travaillé au sein de la première unité de filature de la SQ.

Grand amateur de tennis, il est présent au club chaque jour pour encourager Auger-Aliassime et Peliwo après avoir lui-même foulé les courts avec ses potes retraités du Québec plus tôt dans la journée.

Jeudi après sa victoire, Peliwo a remercié l’ancien policier d’être demeuré sur place pendant tout son match pour l’encourager. Les autres partisans québécois avaient quitté après la victoire d’Auger-Aliassime.

De retour à la maison après un bon petit scotch, il consulte l’horaire du lendemain sur le web et révèle à sa gang à quelle heure les Canadiens sont en action. Il sera au tournoi de Sunrise la semaine prochaine.

Domicile d’Eugenie

Théâtre du USA 3 Futures, le Frank Veltri Tennis Center a accueilli pendant quelques années Eugenie Bouchard.

Niché dans l’immense Central Park qui est un complexe multisports de baseball, soccer, plongeon et basketball, le Frank Veltri Tennis Center qui compte 24 terrains est aussi le domicile de l’Académie Saviano, l’ancien mentor de Bouchard.

La joueuse de Westmount a fait ses débuts professionnels sous la supervision de Nick Saviano à 19 ans et elle est revenue au bercail l’an dernier pour une courte période. Avant de se joindre au Centre national à 13 ans, elle avait aussi séjourné à l’Académie Saviano.

Ce dernier accueille une centaine de joueurs à son Académie et il est présent sur une base régulière, ce qui l’empêche de voyager à temps plein avec des joueuses sur le circuit de la WTA.

En ce moment, sa nouvelle protégée Samantha Crawford se retrouve en Australie, mais Saviano est demeuré en Floride.

Les rencontres de l’Orange Bowl chez les 16 et les 18 ans se déroulent ici chaque année.