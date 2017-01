PLAMONDON, Johanne



À son domicile, le 13 décembre 2016, à l'âge de 60 ans 6 mois, est décédée dame Johanne Plamondon, fille de dame Monique Desroches et de feu monsieur Gratien Plamondon. Née à Québec, le 16 mai 1956, elle demeurait à Lévis. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Outre sa mère Monique, madame Plamondon laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Odette (Richard Boissonneault), Mychel (Céline Turgeon), Denis (Josée Huard), Lynda (Jean-Pierre St-Onge), Martin (Annie Lachance), Chantale (Mario Thibaudeau); ses filleuls: Léa Plamondon, Francis Plamondon et Jessie Plamondon; son oncle Jacques Desroches; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Johanne était également la sœur de feu André.