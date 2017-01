ST-HILAIRE, Hélène



À son domicile, le 6 janvier 2017, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Hélène St-Hilaire, fille de feu monsieur Paul-Armand St-Hilaire et de feu madame Simonne Bouchard. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: feu Jean (Eileen Lee), Jeanine, Denise et Françoise (feu Jacques Caire); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de la SLA du Québec, maladie de Lou-Gehrig (www.sla-quebec.ca). La famille vous accueillera auà compter de 12h.