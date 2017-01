DELISLE, Isabelle



Au CHSLD St-Antoine, le 8 janvier 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Isabelle Delisle, fille de feu monsieur Gédéon Delisle et de feu dame Marie-Claire Marcotte. Elle demeurait à Québec, autrefois de St-Basile de Portneuf.La famille vous accueillera à l'église à compter de 12 h. Elle laisse dans le deuil sa sœur Dorothée (feu Jacques Paré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Isabelle a évolué comme infirmière, professeur, andragogue et écrivaine, avec plus de 15 livres à son actif. Elle est une des Co-Fondatrices de l'Institut séculier Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée. Remerciement sincère à tout le personnel du CHSLD St-Antoine pour les bons soins prodigués à Isabelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, G1T 1P5, Tél. : 418-688-0878.