BECK, Adéline Gagnon



Au Centre de Santé de la région de Thetford, le 30 décembre 2016, est décédée à l'âge de 86 ans et 4 mois, dame Adéline Gagnon, épouse de feu Jim (James Thomas) Beck, domiciliée à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel époux de Sylvie Flamand, feu Danny et Elaine épouse de François Dion ainsi que ses petits-enfants : Amélie (Matthew), Ariane (Steve), Gabriel (Noémie), Benjamin, Edouard et Florence. Elle était la sœur de feu Jean-Thomas, feu Roger, feu Claude, feu Clément et feu Rolland. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et autre parents et amis. La famille recevra les condoléances vendredi le 13 janvier de 19 h à 22 h, ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h auLa famille désire remercier le personnel du 4ème étage de l'Hôpital de Thetford, spécialement à François et au Dr Gagné, ainsi qu'à Catherine, infirmière au Château Bellevue. Un grand merci au Dr Julie Cabot qui a su prendre soin d'elle avec dévouement pendant de nombreuses années. La famille a confié la direction des funérailles à la