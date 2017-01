CÔTÉ, Aline Doyon



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 24 décembre 2016, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée Aline Doyon, épouse de feu monsieur René Côté, de feu dame Adélia Mathieu et de feu monsieur Napoléon Doyon. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles après le service. Elle laisse dans le deuil son fils Alain, sa fille France (Donald Bourdages), son petits-fils Bruno (Anne-Julie Laroche), sa sœur Marguerite (Jack Kerr), ses belles-sœurs: Jeanne-D'Arc Trudel (feu Eddy Doyon) et Yvette Côté (Eugène Houde), son beau-frère et sa belle-sœur; Armand Côté (Thérèse Charron), ainsi que plusieurs neveux, nièces et sa grande amie Graziella Boucher. Aline est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: Armand (Jeanne Pinard), Clarence (Élodia Camiré), Lewis (Léonie Cayer), Aldina (Robert Bélanger), Claire (Hermel Lafond), Jeannine, Gisèle Côté (Jean Richard), Lévis Côté (Marguerite Boutet). La famille tient à souligner et à remercier le personnel de la Résidence Jardins Le Flandre pour leur chaleur humaine et les bons soins prodigués à notre mère.