MARTEL, Monique Durand



Au CHSLD Chauveau, le 2 janvier 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Monique Durand, épouse de feu monsieur Pierre Martel. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aule vendredi 13 janvier 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 14 janvier 2017 de 9h à 10h.et de là au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfantss: Michelle, Claire (André Langlois), Lise (Michel Robitaille), Lynda (Richard Therrien), Pierrette, Christine (Martin Bilodeau), Jean-Pierre (Claudine Lacroix), Jacques (Johanne Fortin) et Hélène; ses petits-enfants: Jean-Pierre, Richard, Julie, Samantha, Marie-Hélène, Jean-Philippe, François, Christian, William et Alex; ses arrière-petits-enfants: Eve, Henry, Raphaël, Anaïs, Éloïse, Arianne, Antoine, Ann-Sophie et Juliette; ses frères et soeurs: feu Louis-Paul (feu Yolande), feu Lucille, feu Roland (Marie-Marthe) et Jeannine (feu Raymond); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martel: feu Jacques (Rita), feu Joey (feu Gerry), feu Marie, Harold (Françoise) et Margaret (feu Don) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du CHSLD Chauveau pour l'amour et les bons soins prodigués à leur Maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), 200-5415, rue Paré, Mont-Royal (Qc), H4P 1P7, tél.: 1-514-725-2653.