VACHON, Paulette



À la Maison Colombe-Veilleux de Dolbeau-Mistassini, le 7 janvier 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Paulette Vachon, épouse de feu Carl Darac. Elle était la fille de feu Lauréa Fortin et de feu Antonio Vachon. Native de Beauceville, elle a vécu à Québec et à Dolbeau-Mistassini. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h.Elle laisse dans le deuil son fils Louis Darackian (Odette Brisson); ses petits-enfants: Cindy (Frédéric Chouinard) et Alexandre; ses soeurs: Louiselle (Denis Bernard), Monique et Hélène; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Carl, sa fille Jenny, ses frères et sœurs: feu Réjean (Odette Bernier), feu Lauréanne (James Young), feu Raymond, feu Paula (André Genest), feu Céline et feu Mario (Suzanne Gilbert); ses beaux-frères de la famille Darac: feu Victor (feu Andrée Bolduc) et feu Eddy (feu Jeanne-D 'Arc Couture, Rosanne Gagnon). La famille tient à remercier tout spécialement la direction et le personnel de la Maison Colombe-Veilleux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, en sa mémoire, à la Maison Colombe-Veilleux, 1832, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini, Québec G8L 1H9. Des enveloppes de don seront disponibles à l'église.