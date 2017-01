THIBOUTOT, Maurice



À l'Hôpital Général de Québec, le 28 décembre 2016, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédé monsieur Maurice Thiboutot, époux de feu madame Lucie Simard, fils de feu madame Marie-Anna Grondin et de feu monsieur Joseph Thiboutot. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lise Bisson), Line (Luc Pageau), Steve (Josée Labrecque); ses petits-enfants: Nicolas Robitaille (Amélie Bergeron), Frédéric Robitaille, Pricia Thiboutot (Yannick Dubois) ainsi que William, Noémi, Marie-Ève, Marie-Pier et Isabelle; ses arrière-petits-enfants: Maëlla et Alex; ses frères et sœurs: Pantaléon (Carmelle Lévesque), feu Pierre (Albertine Thiboutot), feu Aline (feu Joseph Thiboutot), Denise (Fernand Ruel), Raymonde (Jean-Luc Auger), Réal (Nicole Cazes), feu Roger (feu Denise Pelletier), Paul (Noëlla Pelletier), Lucille (René Catelier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard : feu Yvon (feu Rollande Tremblay), Jocelyne, Rena, Murielle (Réal Desgagnés) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12h à 14hL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à une date ultérieure. Un merci au personnel de l'unité 350 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boul. de l'Ormière, bureau 280, Québec, Québec, G1P 1K6, téléphone : 418-627-5527 ou 1-877-627-5527. Des formulaires seront disponibles sur place.