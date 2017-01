Bientôt un pilote pour la série sur les X-Men

La chaîne américaine Fox est de plus en plus proche de produire une série télévisée sur l'univers des X-Men. Les premiers scripts signés par Matt Nix, le créateur de Burn Notice, ont été très appréciés par les différentes unités de production, dont les studios 20th Century Fox TV et Marvel TV. L'histoire évoquera la découverte par deux parents ordinaires des pouvoirs de leur enfant et la fuite de cette famille pour échapper à la traque d'un gouvernement hostile aux mutants.