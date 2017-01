GUAY, Lorraine



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2017, à l'âge de 64 ans et 9 mois, est décédée madame Lorraine Guay, fille de feu dame Yolande Coveney et de feu monsieur Robert Guay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14h à 16h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Patrick Beaulieu (Marie-Christine Larouche), Carolyne Beaulieu et Jean-Simon Fréchette. Elle était la grand-maman de Cédrick, Mia, Xavier et Étienne. Elle laisse ici son frère Denis (Nicole Poirier), ses soeurs Réjanne (feu Serge Cloutier), Pierrette ( Gilles Cantin) et Lilianne; sans oublier plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s spécialement Francine et ses collègues de travail. La famille remercie très sincèrement le personnel médical du 3e étage de l'hôpital Enfant-Jésus, pour les bons soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.