TREMBLAY LAMONTAGNE, Simone



Au lendemain de ses 94 ans, est décédée une femme extraordinaire au cœur d'or. Elle s'en est allée, dans la lumière, pour se reposer et nous aider à continuer notre chemin. En ce mercredi 30 décembre 2016, dame Simone Lamontagne Tremblay, fille de feu monsieur Louis Lamontagne et de feu dame Alvine Martineau, épouse de feu monsieur Gérard Tremblay, nous quittait. Autrefois de la paroisse Sainte-Gertrude et originaire de Saint-Michel de Bellechasse, elle demeurait à Beauport.le samedi 14 janvier 2017 de 10 h à 12 h.C'est avec une grande peine au coeur que Simone laisse dans le deuil ses huit enfants chéris : Micheline (feu Jocelyn Rioux), Denis (France Montmigny), Céline (Pierre Jobin), Daniel (Ginette Bouchard), Odette (feu Jean Noël Breton), Clément (Chantal Caron), Chantale (Bernard Myre) et Monique (Mario Lachance) ; ses petits-enfants : Steve, Vicky, Jennifer, Jason, Éric, Yannick, Mélanie, Marie Noël, Anne Julie, Pascal, Jonathan, Olivier et Sara-Maude ; plusieurs arrière-petits-enfants ; ses frères et sœurs : feu Philippe, feu Marguerite, feu Germaine, feu Lucien, feu Lucienne, feu Georges, feu Gemma, Cécile (feu Richard Langlois), feu Léo (Thérèse Lamontagne), feu Fernand, feu Marcel (Jeannine Leclerc), feu Jean-Paul et Claire (Fernand Larose) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu Yvette, feu Fernand, feu Jeannette, feu Robert, feu Gisèle, feu Roger (Jacqueline Turgeon), Marcel, Hélène, Jean-Claude (Claudette Duchaineau) et Huguette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et celles de l'Oasis Centre Femmes. Nous remercions spécialement tout le personnel du 3ème étage du Centre d'Hébergement du Fargy ainsi que le personnel de la Résidence Ste-Anne (Giffard). Un merci spécial au Dr. Diane Rhéaume et à son équipe de médecins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement St-Augustin (Fargy), 2135, Thérèse-Cadieux, Québec (QC), G1C 1Z2, tél. :418-667-3910.